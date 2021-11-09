Центральная избирательная комиссия признала Сергея Кострийчука избранным народным депутатом — вместо Верещук

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Пресс-служба партии «Слуга народа»

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Кострийчука избранным народным депутатом, в Верховной Раде он заменит Ирину Верещук, которую назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и вице-премьер-министром Украины.

Об этом ЦИК сообщил вечером 9 ноября в Facebook.

Из-за досрочного прекращения полномочий Верещук как народного депутата ЦИК признал избранным другого депутата — Сергея Кострийчука, который был №140 в избирательном списке партии «Слуга народа».

Пресс-служба партии «Слуга народа»

«Чесно» пишет, что Кострийчук – основатель и глава общественной организации «Слуги народа». На президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов партии в регионах. Также Кострийчук работал юристом в Министерстве аграрной политики, государственном предприятии «Украгролизинг» и других коммерческих структурах на должности юриста.

Кострийчук окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.