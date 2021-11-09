Центральная избирательная комиссия признала Сергея Кострийчука избранным народным депутатом — вместо Верещук
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба партии «Слуга народа»
Центральная избирательная комиссия признала Сергея Кострийчука избранным народным депутатом, в Верховной Раде он заменит Ирину Верещук, которую назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и вице-премьер-министром Украины.
Об этом ЦИК сообщил вечером 9 ноября в Facebook.
Из-за досрочного прекращения полномочий Верещук как народного депутата ЦИК признал избранным другого депутата — Сергея Кострийчука, который был №140 в избирательном списке партии «Слуга народа».
«Чесно» пишет, что Кострийчук – основатель и глава общественной организации «Слуги народа». На президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов партии в регионах. Также Кострийчук работал юристом в Министерстве аграрной политики, государственном предприятии «Украгролизинг» и других коммерческих структурах на должности юриста.
Кострийчук окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.
- 4 ноября 2021 года нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Верещук уже заявила, что проведет аудит всех решений Совета национальной безопасности и обороны.