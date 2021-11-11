В Киеве появилось новое креативное пространство AHUB Kyiv: открытые подкасты и лекции от топовых спикеров

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AHUB KYIV

В Киеве открылось новое пространство с коворкингом, переговорными и конференц-залом — AHUB Kyiv. Попасть туда могут все держатели карт Альфа-Банка. Кроме того, посещать мероприятия и записи подкастов в рамках образовательного проекта AHUB Live сможет каждый желающий.

AHUB KYIV

Двухэтажное здание AHUB Kyiv находится по улице Ярославов Вал, в районе метро «Золотые Ворота». Ранее это помещение было банковским офисом: остался тот же лабиринт коридоров, объединенные переговорные и даже помещение старого хранилища. Новое пространство спроектировали по принципу «Смотри на 360°».

На месте хранилища теперь Sense Room: она оборудована удобной мягкой кроватью, бассейном с шариками, проектором на две стены и мощной акустической системой. Главная особенность — 1,5-тонная бронированная дверь и стены толщиной в метр. В комнате можно изолироваться и полностью перезагрузиться. Или даже поспать, забронировав комнату на Airbnb.

AHUB KYIV

Что еще есть в AHUB Kyiv:

коворкинг-хамелеон с возможностью подстраивать пространство под себя;

шесть концептуальных переговорных комнат, каждая из которых отвечает за стимулирование одного из шести чувств человека;

учебное пространство с лекциями, тренингами и мастер-классами;

инстаграмный бар со снеками и напитками;

секретный дворик с террасой.

AHUB KYIV

Помимо этого, Альфа-Банк совместно с Visa запустили новый образовательный проект — AHUB Live. В течение пяти месяцев в AHUB Kyiv пройдут лекции и открытые подкасты с экспертами на разные темы, которые объединены одним концептом — пирамидой потребностей Абрахама Маслоу.

В ноябре перед Альфа-аудиторией выступят:

Илья Бачурин , успешный бизнес-тренер, 11 ноября прочитает подкаст «Как использовать стресс на работе по максимуму»;

, успешный бизнес-тренер, прочитает подкаст «Как использовать стресс на работе по максимуму»; Екатерина Толстикова, врач-диетолог, 18 ноября выступит с подкастом «ЗОЖ vs бодипозитив: у каких активистов больше шансов на победу и как это влияет на бизнес»;

врач-диетолог, выступит с подкастом «ЗОЖ vs бодипозитив: у каких активистов больше шансов на победу и как это влияет на бизнес»; Александр Коляда , генетик и исследователь долголетия, 25 ноября проведет лекцию «Хакнуть тело в XXI веке: факты и мифы».

, генетик и исследователь долголетия, проведет лекцию «Хакнуть тело в XXI веке: факты и мифы». Подкаст от учителя йоги и консультанта по сну Ники Бельской «Приложения-«засыпалки» vs подсчет овечек: что реально поможет выспаться по-человечески», который прошел 4 ноября в AHUB, уже доступен на YouTube.

AHUB KYIV

Чтобы забронировать место заранее, нужно зарегистрироваться в чат-боте @Alfa_HUB_bot. Билет доступен как для офлайн, так и для онлайн-посещения мероприятия.

Запись подкастов в аудио будет доступна также на всех подкаст-платформах, а видеоверсия — на канале банка в YouTube. Конспект разговора можно будет найти в цифровом медиа Sense Now в приложении Sense SuperApp.