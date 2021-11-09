Важный этап судебной реформы: Зеленский заявил о назначении первого состава Этического совета
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует сформированный состав Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.
«Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно скорее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мною изменений в судебной системе», — отметил президент.
Членами Этического совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.
В соответствии с законом Украины «О Высшем совете правосудия», если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций автоматически считаются назначенными.
- Этический совет проверит на добродетель всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если орган признает члена ВСП недобродетельным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетели.