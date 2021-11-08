Разработчика антивируса McAfee продали за $14 миллиардов

Новости

Компания McAfee, которая занимается разработкой программного обеспечения для кибербезопасности, будет куплена консорциумом инвесторов во главе с частными инвестиционными компаниями Advent International и Permira Advisers за $14 миллиардов.

Об этом Financial Times.

Консорциум выплатит акционерам McAfee по $26 за акцию — на 21% дороже рыночной стоимости. Сообщается, что сделка должна быть завершена, как ожидается, во второй половине 2022 года.

McAfee была основана в 1987 году Джоном Макафи. Он покинул компанию в середине 1990-х годов. В прошлом году ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в США, а позже он был задержан в Испании по обвинению в манипулировании рынком. Позже Макафи был найден мертвым в своей тюремной камере в июне.