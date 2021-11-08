Британия одобрит вакцины Sinovac, Sinopharm и Covaxin, упростив въезд туристам

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David Dibert / Unsplash

Великобритания 22 ноября добавит вакцины от коронавируса производства китайских Sinovac, Sinopharm и индийской Covaxin в список одобренных, что упростит туристам поездки в страну.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Туристам, которые прошли полный курс вакцинации одобренными из списка вакцинами, не придется сдавать тест на коронавирус перед вылетом и на восьмой день пребывания в Британии, а также идти на самоизоляцию.

Также упростится въезд для всех лиц младше 18 лет — самоизоляцию также отменят.

С 22 ноября Великобритания будет признавать вакцины от Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (включая Covishield), Moderna и Johnson & Johnson.