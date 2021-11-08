Британия одобрит вакцины Sinovac, Sinopharm и Covaxin, упростив въезд туристам
- Автор:
- Костя Андрейковец
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David Dibert / Unsplash
Великобритания 22 ноября добавит вакцины от коронавируса производства китайских Sinovac, Sinopharm и индийской Covaxin в список одобренных, что упростит туристам поездки в страну.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Туристам, которые прошли полный курс вакцинации одобренными из списка вакцинами, не придется сдавать тест на коронавирус перед вылетом и на восьмой день пребывания в Британии, а также идти на самоизоляцию.
Также упростится въезд для всех лиц младше 18 лет — самоизоляцию также отменят.
С 22 ноября Великобритания будет признавать вакцины от Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (включая Covishield), Moderna и Johnson & Johnson.
- В конце октября Британия разрешила вакцинированным туристам не из «красных» стран въезжать без необходимости сдавать дорогой ПЦР-тест. В Англии его заменили тестом на антиген.
- До этого Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации.