Издание Kyiv Post «временно» закрылось. В редакции удивлены и готовят заявление

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Издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии» с 8 ноября.

Об этом сообщается на сайте издания.

«Однажды мы надеемся снова открыть газету — уже больше и лучше», — заявил издатель газеты Аднан Киван. Главный редактор издания Брайан Боннэр заявил, что после завершения всех процедур, связанных с закрытием газеты, он подаст в отставку.

Журналистов эта новость застала врасплох. Четыре знакомых с ситуацией источника рассказали, что о закрытии редакции сообщили сегодня и закрыли доступ к сайту. Владелец издания Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Сейчас редакция готовит заявление.

Ранее бывший шеф-редактор новостей одесского «7 канала», принадлежащего Кивану, Елена Ротари объявила о запуске украиноязычной версии Kyiv Post. В комментарии «Детектору медиа» Ротари сообщила, что это будут совершенно разные редакции, «англоязычная газета работает как работала, украиноязычная будет с отдельным штатом». Но инвестор у изданий, по словам Ротари, будет один.

Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.