Активист Выговский обратился в СБУ из-за слежки. Он известен акциями против Авакова, застройщиков и в поддержку Стерненко

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Киевский активист Николай Выговский, известный как «ведущий» ряда акций против Арсена Авакова и в поддержку Сергея Стерненко, обратился с заявлением в Службу безопасности Украины из-за признаков слежки.

Об этом он рассказал под зданием СБУ в присутствии адвоката Маси Найема.

В октябре он сообщал, что обнаружил под днищем своего автомобиля GPS-трекер, а после проверки на станции технического обслуживания в авто нашли прослушивающее устройство. Найденные устройства активист отдал на проверку друзьям-специалистам, перед тем как идти к правоохранителям.

Также он проверил квартиру. Подслушивающих устройств он не нашел, но обнаружил странное отверстие в потолке, вокруг которого были следы свежей штукатурки. Выговский привел слова специалиста, который производил осмотр и предположил, что это отверстие может говорить о наличии в квартире устройства, которое впоследствии изъяли, когда Выговского не было дома.

Активист не знает, кто за ним может следить, но связывает это с участием в акциях протеста, в том числе против незаконной застройки Киева.

Адвокат Маси Найем уточнил, что поданные в СБУ заявления относятся к двум статьям: незаконному использованию спецсредств для получения информации и нарушению неприкосновенности частной жизни. Он отметил, что если СБУ не будет реагировать на заявления, защита Выговского будет добиваться открытия производств через суд.