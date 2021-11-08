В Канаде женщине диагностировали астму, вызванную изменением климата. Возможно, это первый клинический случай
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- Костя Андрейковец
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Getty Images / Staff
В канадской Британской Колумбии 70-летней пациентке диагностировали астму, спровоцированную изменением климата. Вероятно, это первый подобный клинический диагноз от врачей.
Об этом пишет The Science Times.
Женщина обратилась за медпомощью во время аномальной жары и лесных пожаров, от которых Канада страдала в этом году. Женщина жаловалась на проблемы с дыханием, и после обследования врач поставил ей диагноз «астма». Причиной заболевания он назвал аномальную жару и плохое качество воздуха. Это же он указал в медицинской карте пациентки.
Изданию Times Colonist доктор Кайл Мерритт заявил, что из-за изменений климата здоровье людей напрямую оказалось под угрозой и это нужно учитывать при определении причин заболеваний.
- В конце июня — начале июля 2021 года в Канаде фиксировали рекордно аномальную жару, которая в некоторых районах достигала +50 °C. Жара унесла жизни примерно 500 канадцев, а также спровоцировала крупные лесные пожары, которые нанесли значительный урон. К примеру, 29 июня лесной пожар полностью уничтожил городок Литтон.