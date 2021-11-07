Столица Эфиопии готовится к штурму боевиков. Израиль и ряд стран начинают эвакуацию граждан

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Антиправительвенные силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) с боями подступают к столице Эфиопии Аддис-Абебе. Власти ожидают штурм города, а ряд стран начинают эвакуацию своих граждан.

Об этом сообщает The Washington Post.

На этой неделе правительство страны объявило режим чрезвычайного положения. Жителей столицы обязали зарегистрировать свое оружие и быть готовыми к защите города. Боевики НФОТ находятся на расстоянии менее 300 км от Аддис-Абебы, где проживает около 5 млн человек.

Дания, Италия и США призвали своих граждан немедленно покинуть страну, пока оттуда еще выполняются коммерческие авиарейсы. Израиль тем временем начал эвакуацию семей дипломатов, которые пока продолжают работу в посольстве. Ряд других стран также готовится эвакуировать своих граждан.

К прекращению боевых действий уже призвали правительства западных и африканских стран, Совбез ООН, а также Папа Римский.