Столица Эфиопии готовится к штурму боевиков. Израиль и ряд стран начинают эвакуацию граждан
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- Костя Андрейковец
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Антиправительвенные силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) с боями подступают к столице Эфиопии Аддис-Абебе. Власти ожидают штурм города, а ряд стран начинают эвакуацию своих граждан.
Об этом сообщает The Washington Post.
На этой неделе правительство страны объявило режим чрезвычайного положения. Жителей столицы обязали зарегистрировать свое оружие и быть готовыми к защите города. Боевики НФОТ находятся на расстоянии менее 300 км от Аддис-Абебы, где проживает около 5 млн человек.
Дания, Италия и США призвали своих граждан немедленно покинуть страну, пока оттуда еще выполняются коммерческие авиарейсы. Израиль тем временем начал эвакуацию семей дипломатов, которые пока продолжают работу в посольстве. Ряд других стран также готовится эвакуировать своих граждан.
К прекращению боевых действий уже призвали правительства западных и африканских стран, Совбез ООН, а также Папа Римский.
- Вооруженные силы Эфиопии уже год ведут ожесточенные бои в регионе Тыграй с силами НФОТ, которых называют сепаратистами. Причиной боевых действий называют конфликт между премьер-министром Абием Ахмедом и главой Тыграя Гебремикаэлем. Последний несколько лет мешает реформам Ахмеда, который происходит из народа оромо. Гебремикаэль из народа тыграй, представители которого управляли страной с 1991 до 2018 года.
- Гебремикаэля обвинили в попытке устроить переворот. Ахмед обвинял правительство Тыграя в том, что перед нападением на эфиопских военных его боевики переоделись в форму силовиков Эритреи, чтобы спровоцировать новый конфликт с этой страной.
- Ахмед в 2019 году получил Нобелевскую премию мира за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.