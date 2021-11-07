Процесс века: в Италии вынесли первые приговоры 70 мафиози группировки «Ндрангета»

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Суд Италии вынес первые приговоры в рамках крупнейшего процесса против мафии за последние 30 лет. 70 членов калабрийской группировки «Ндрангета», которая появилась в 1897 году, получили различные сроки лишения свободы. Некоторые — до 20 лет.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Процесс начался в январе 2021 года. Для этого в городе Ламеция-Терме построили специальный комплекс. Перед судом предстали 355 мафиози и пособников группировки, большинство из которых задержали два года назад в ходе скоординированной операции правоохранителей в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.

Мафиози обвиняются в убийствах, покушениях на убийства, торговле людьми, оружием и наркотиками, а также в отмывании денег.

В субботу, 6 ноября, суд решил судьбу 91 человека. 21 человека оправдали, а остальные получили тюремные сроки. Шестерых из 70 осужденных приговорили к максимальному 20-летнему тюремному заключению. Среди них — 62-летний Паскуале Галлоне, правая рука босса Луиджи Манкузо, а также мафиози Грегорио Ниглиа, осужденный за вымогательство и закупки оружия. Срок получил и Манкузо по прозвищу «Дядя». К моменту вынесения приговора он уже провел в тюрьме 20 лет.