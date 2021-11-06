В Глазго на климатический протест вышли 100 тысяч человек. Там должна выступить Грета Тунберг
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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picture alliance / Contributor
В Шотландии, в городе Глазго, где перед этим состоялся климатический саммит, 6 ноября люди вышли на марш протеста с требованием принять больше дополнительных мер в связи с климатическим кризисом. Об этом сообщает BBC.
Акция называется «Глобальный день действий за климатическую справедливость». По оценкам организаторов, в мероприятии приняло участие около 100 тысяч человек.
Ожидается, что этой мероприятие станет самым большим протестом во время саммита COP26 и будет проходить параллельно с сотнями подобных мероприятий по всему миру. Медийные экоактивисты Ванесса Накате и Грета Тунберг в Глазго должны выступить с обращением к толпе.
Параллельно такие же акции запланированы и в других частях Британии, а также в 100 странах, включая Кению, Турцию, Францию, Бразилию, Австралию и Канаду.
В Лондоне протестующие прошли маршем от Банка Англии до Трафальгарской площади, в то время как еще одна большая демонстрация проходила в столице графства Уэльс Кардиффи.
- Лидеры более 100 стран мира на климатическом саммите COP-26 в Глазго пообещали прекратить вырубку лесов к 2030 году и выделить около $20 миллиардов государственных и частных средств для инвестиций в защиту и восстановление лесов.
- Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, а не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности. США и ЕС ранее обещали добиться климатической нейтральности к 2050 году.