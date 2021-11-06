Украина сократила срок действия ковид-сертификата о выздоровлении

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Plastifikator x «Бабель»

Кабинет министров Украины сократил действие ковид-сертификата о выздоровлении — со 180 до 105 дней. Об этом говорится в постановлении правительства.

Это касается как внутреннего, так и международного сертификата. Теперь действовать они начинают на 15 день с даты установления диагноза и действуют в течение 105 дней с даты установления диагноза.

Кроме того, правительство уточнило, что COVID-сертификат о выздоровлении может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Сертификаты о выздоровлении, как и результаты ПЦР-тестов, вскоре появятся в приложении «Дія».