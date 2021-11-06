Украина сократила срок действия ковид-сертификата о выздоровлении
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Кабинет министров Украины сократил действие ковид-сертификата о выздоровлении — со 180 до 105 дней. Об этом говорится в постановлении правительства.
Это касается как внутреннего, так и международного сертификата. Теперь действовать они начинают на 15 день с даты установления диагноза и действуют в течение 105 дней с даты установления диагноза.
Кроме того, правительство уточнило, что COVID-сертификат о выздоровлении может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.
Сертификаты о выздоровлении, как и результаты ПЦР-тестов, вскоре появятся в приложении «Дія».
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