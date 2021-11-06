В США у двух гиен выявили коронавирус — первый известный случай заражения среди этих животных

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В зоопарке американского Денвера у двух гиен выявили коронавирус, что стало первым случаем заболевания среди этих животных во всем мире.

Об этом пишет The Guardian.

По данным лабораторий национальных ветеринарных служб (NVSL), образцы от различных животных в зоопарке, включая пятнистых гиен, были протестированы после того, как заболели несколько. Помимо двух гиен, 11 львов и два тигра в зоопарке также дали положительный результат.

«Гиены — известные своей стойкостью и выносливостью животные, которые очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке», — говорится в заявлении зоопарка. Представители зоопарка заявили, что у гиен были легкие симптомы — сонливость, небольшие выделения из носа и кашель.

Другие животные, у которых в последние недели был положительный результат на коронавирус, либо полностью выздоровели, либо на пути к полному выздоровлению.

Министерство сельского хозяйства США, которое курирует NVSL, призвало людей, больных коронавирусом, избегать тесного контакта с животными, включая домашних, чтобы защитить их от возможного заражения.