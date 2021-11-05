Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

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Президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 5 ноября.

Напомним, Кукса был назначен на должность 16 января 2021 года вместо Анатолия Дублика.