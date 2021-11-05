Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ
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- Екатерина Кадакова
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Ota / Bloomberg via Getty Images
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.
Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 5 ноября.
Напомним, Кукса был назначен на должность 16 января 2021 года вместо Анатолия Дублика.
- 3 ноября Рада уволила Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Любченко — с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики, Алексея Резникова — с должности вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Олега с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Андрея Тарана — с должности министра обороны.
- Уже 4 ноября парламент назначил Алексея Резникова на должность министра обороны, Ирину Верещук — на должность вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Павла Рябикина — на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко — на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики.