Суд выпустил генерала Павловского из СИЗО под залог
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Бывший замминистра обороны, боевой генерал Игорь Павловский, подозреваемый по делу о продаже украинской армии некачественной военной техники, вышел из СИЗО под залог.
Об этом сообщил «Бабелю» его адвокат Ростислав Кравец.
По его словам, Павловский был отпущен под залог в размере 18 млн гривен, установленный Киевским апелляционным судом 22 октября.
Также Кравец отметил, что залог был внесен сегодня, сразу же оформили документы, получили подтверждение о поступлении денег и отправили документы в СИЗО.
Представитель Павловского рассказал, что теперь на очереди обжалование подозрения и меры пресечения.
Кроме этого, адвокат сообщил, что вместе с Павловским под залог отпустили главу правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру, который также подозревается в деле.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему замминистра обороны, некоторым чиновникам Минобороны и главе правления завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставок некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники знали, что завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что нет проектов по изготовлению подобной продукции. Такие катера не соответствовали бы требованиям заказа, следовательно, их невозможно было бы использовать.
- Чиновники все равно внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера, снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям.