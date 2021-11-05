В Берлине нашли мертвым российского дипломата. Его связывают с руководителем службы ФСБ, которая отравила Навального
- Автор:
- Олег Панфилович
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Bernd von Jutrczenka / picture alliance via Getty Images
Около здания посольства России в Берлине обнаружили тело российского дипломата.
Об этом пишет Der Spiegel.
Инцидент произошел утром 19 октября. Мужчину обнаружили сотрудники берлинской полиции, которые занимаются охраной дипломатического представительства. Попытки медиков реанимировать мужчину оказались безуспешными. По мнению следствия, мужчина упал с одного из верхних этажей посольства.
Посольство России не согласилось на вскрытие тела погибшего, назвав инцидент «трагическим происшествием», и тело передали российской стороне. Сообщается, что немецкая прокуратура не смогла рассследовать инцидент из-за дипломатического статуса погибшего.
Der Spiegel пишет, что мужчина с лета 2019 года работал вторым секретарем посольства. В то же время немецкие спецслужбы подозревали его в том, что он являлся скрытым агентом Федеральной службы безопасности России (ФСБ). По их сведениям, погибший был родственником высокопоставленного сотрудника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Второй службы ФСБ).
Журналисты издания Insider совместно с расследователями Bellingcat смогли установить личность погибшего. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление считают причастным к убийствам активистов и журналистов в России, в том числе отравлением оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, а также убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
«База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года», — сообщает Insider.
При этом ранее Кирилл Жало работал третьим секретарем Постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин его перевели 19 июня 2019 года, за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили. Как ранее уже писали The Insider и Bellingcat в своем расследовании, киллер Вадим Красиков в ходе подготовки к убийству Хангошвили неоднократно посещал офис антитеррористического центра ФСБ, подчиняющийся Второй службе, замглавы которой и является Жало-старший.
«Возможно, перевод Кирилла Жало в посольство в Берлине был просто совпадением, но немецкие прокуроры утверждали, что Красиков не мог действовать без определенной поддержки на местах, поскольку он прибыл из Варшавы в Берлин всего за несколько часов до убийства и у него не было времени, чтобы организовать детальное планирование маршрута эвакуации, электровелосипед и электросамокат, которые сыграли решающую роль в плане убийства», — пишет издание.
- Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. В его убийстве обвиняют 55-летнего россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. По данным расследователей, настоящее имя Соколова — Вадим Николаевич Красиков, и он может быть причастен к заказному убийству, совершенному в Москве в 2013 году. Вероятно, Красиков имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила правительству России обвинения в заказном убийстве Хангошвили. Россия свою причастность традиционно отрицает.
- В декабре 2019 года на переговорах стран «нормандского формата» президент России Путин назвал Хангошвили «организатором взрывов в московском метро» и угрожал Германии тоже выслать дипломатов.
- Федеральная служба России скрыла личность жены Вадима Красикова. Немецкие журналисты вместе с проектами Bellingcat и Insider выяснили, что жена Красикова в декабре 2019 года вылетела по поддельным документам в оккупированный Крым.
- В марте 2021 года немецкие журналисты сообщили, что украинские спецслужбы помогли Германии подтвердить личность убийцы Хангошвили. Они назвали Красикова.