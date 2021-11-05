Государственное бюро расследований сообщило Виктору Януковичу о новом подозрении

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Государственное бюро расследований 5 ноября сообщило о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу — как руководителю организованной преступной группы.

ДБР сообщило, что сообщение о подозрении направили Януковичу на адреса последних известных его мест жительства, копии вручили адвокатам.

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По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил. Они подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях во время Революции Достоинства в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. В частности, речь идет о:

террористическом акте с целью запугать людей, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;

телесных повреждениях участников акций, умышленных убийствах и покушениях на умышленные убийства с оружием и спецсредствами (дубинки);

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием и применением оружия и причинило вред правам людей и интересам государства;

незаконном препятствии организации уличных акций.

Из-за действий этой преступной группы погибли 76 человек и более 800 получили травмы.

Позже адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что ГБР не сообщало ни Януковичу, ни его защитникам ни о каких новых подозрениях.

Напомним, что 2 августа 2021 года судья дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Януковича (in absenta — заочно, то есть в его отсутствие). Следствие по этому делу продолжается.