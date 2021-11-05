Кабмин назначил временных руководителей Госэкоинспекции и Гостаможни

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабинет министров назначил Дмитрия Зарубу временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции. Также правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы. Им стал Вячеслав Демченко.

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

С февраля 2021 года Заруба работал первым заместителем председателя Госэкоинспекции, до этого — 3 ноября Кабмин уволил Андрея Рисованного с должности главы ГЭИ.

А вот Демченко стал и. о. главы Государственной таможенной службы Украины, поскольку ее глава Павел Рябикин накануне стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.