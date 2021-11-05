Россия не блокировала поставки казахстанского угля Украине. Задержки связаны с инфраструктурой

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Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в пресс-службе Министерства инфраструктурного развития республики.

Там отметили, что полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть определенные ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

Дело в том, что в четверг глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана.

Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы, а технически блокировка происходит на уровне компании «Российские железные дороги», не подтверждающей проезд вагонов с таким углем по территории России.