Россия не блокировала поставки казахстанского угля Украине. Задержки связаны с инфраструктурой
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- София Телишевская
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в пресс-службе Министерства инфраструктурного развития республики.
Там отметили, что полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть определенные ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.
Дело в том, что в четверг глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана.
Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы, а технически блокировка происходит на уровне компании «Российские железные дороги», не подтверждающей проезд вагонов с таким углем по территории России.
- На климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия) более 40 стран, использующих уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них — Украина, Вьетнам, Польша и Канада.