Бывший генсек НАТО: Путин в начале правления хотел вступления России в Альянс, но на особых правах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart
Президент России Владимир Путин в начале своего правления хотел, чтобы РФ приняли в НАТО, но хотел для страны особых условий без прохождения стандартных процедур для кандидатов.
Об этом The Guardian рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, который занимал пост с 1999 по 2004 год.
Робертсон рассказал, что на встрече с Путиным в 2000 году тот спросил: «Когда вы пригласите нас в НАТО?» Робертсон ответил, что для вступления нужно подать заявку и Альянс никого не приглашает. Путин на это сказал, что Россия «не стоит в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения».
Больше 21 года назад, незадолго до своего первого срока на посту президента, Путин говорил в интервью ВВС, что не исключает присоединения к НАТО, «если и когда взгляды России будут приняты во внимание, как взгляды равноправного партнера».
- Россия при этом активно угрожает Украине в случае вступления в НАТО. 21 октября 2021 года президент Путин заявил, что Украина в НАТО создаст угрозу Российской Федерации. По его словам, уже идет военное освоение Украины Альянсом.
- В Кремле позднее заявили, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но «минимизирует» последствия этого.