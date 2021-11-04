Годовщина смерти активистки Гандзюк: генпрокурор Венедиктова заявила, что все виновные понесут наказание
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- София Телишевская
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В третью годовщину смерти Екатерины Гандзюк генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители делают все возможное для того, чтобы все заказчики убийства активистки понесли наказание.
Генпрокурор отметила, что обвиняемые в организации и заказе нападения находятся на скамье подсудимых, а бывший председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей.
«Уже проведено более 60 судебных заседаний. За это время суд допросил четырех свидетелей обвинения и изучил более 70 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором. На сегодняшний день уже наказаны пять непосредственных исполнителей нападения. Все они приговорены к реальному лишению свободы», — написала Венедиктова, добавив, что осужден и человек, скрывавший преступление.
Всего в суд направлено девять уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.
«Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание», — отметила генпрокурор.
Кроме того, сегодня Рада проголосовала за постановление об отчете Временной следственной комиссии по осуществлению парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017—2018 годов.
На годовщину также отреагировали посольствах США и Британии. Американская сторона и британский посол Мелинда Симмонс призвали власти Украины привлечь к ответственности всех причастных «без лишних проволочек».
- Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. Исполнители преступления — бывшие военные Украинской добровольческой армии Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович, Никита Грабчук и организатор нападения Сергей Торбин уже в тюрьме. Все они признали свою вину, пошли на соглашение со следствием и получили от 3 до 6,5 года лишения свободы. Один из них, Виктор Горбунов, купивший кислоту, уже отбыл наказание и вышел на свободу.
- Игоря Павловского, которого первоначально считали одним из организаторов нападения, признали виновным в сокрытии преступления. Он заключил соглашение со следствием и признал свою вину, за что получил два года тюрьмы условно. А вот дело по поводу вероятных организатора и заказчика нападения — помощника депутата областного совета Алексея Левина и председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера — слушается в Днепровском суде Киева до сих пор. Если вину обоих докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы. Ни один из них причастности к преступлению не признает.
- Киевский апелляционный суд на заседании 3 ноября оставил Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей до 11 декабря. Мера пресечения не предусматривает возможность внесения залога.