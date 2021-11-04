Годовщина смерти активистки Гандзюк: генпрокурор Венедиктова заявила, что все виновные понесут наказание

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В третью годовщину смерти Екатерины Гандзюк генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители делают все возможное для того, чтобы все заказчики убийства активистки понесли наказание.

Генпрокурор отметила, что обвиняемые в организации и заказе нападения находятся на скамье подсудимых, а бывший председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей.

«Уже проведено более 60 судебных заседаний. За это время суд допросил четырех свидетелей обвинения и изучил более 70 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором. На сегодняшний день уже наказаны пять непосредственных исполнителей нападения. Все они приговорены к реальному лишению свободы», — написала Венедиктова, добавив, что осужден и человек, скрывавший преступление.

Всего в суд направлено девять уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

«Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание», — отметила генпрокурор.

Кроме того, сегодня Рада проголосовала за постановление об отчете Временной следственной комиссии по осуществлению парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017—2018 годов.

На годовщину также отреагировали посольствах США и Британии. Американская сторона и британский посол Мелинда Симмонс призвали власти Украины привлечь к ответственности всех причастных «без лишних проволочек».