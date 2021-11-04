ПриватБанк предупредил о технических работах — банкоматы и операции будут временно недоступны

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

В ночь на 7 ноября ПриватБанк приостановит полноценную работу.

В банке заявили, что будут проводиться технические работы по обновлению процессинга.

С 01:00 до 04:30 будут недоступны приложение «Приват24» для физических лиц и бизнеса, банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминальная сеть банка, также не будут выполняться операции с картами.