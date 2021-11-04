Google усиливает защиту аккаунтов. С 9 ноября пользователи будут проходить двухэтапную проверку
- Автор:
- София Телишевская
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Videvo
Компания Google с 9 ноября введет дополнительную проверку при входе в аккаунты для 150 миллионов пользователей. Это должно повысить уровень безопасности аккаунтов и решить проблему кражи паролей.
Об этом сообщает Gizmochina.
Двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) для всех пользователей введут уже до конца этого года.
Пользователи лишатся возможности заходить в свой аккаунт с помощью одного только пароля — появится дополнительный этап проверки. Они будут получать сообщения или электронные письма с одноразовым паролем (OTP) при каждом входе в аккаунт Google, чтобы подтвердить личность.
В Google отметили, что дополнительная проверка должна повысить уровень безопасности аккаунтов и личных данных пользователей.
- Компания Google начала внедрять бесконечную ленту результатов поиска на мобильных устройствах. Функция начала работать на iOS и Android для пользователей из США.