Google усиливает защиту аккаунтов. С 9 ноября пользователи будут проходить двухэтапную проверку

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Компания Google с 9 ноября введет дополнительную проверку при входе в аккаунты для 150 миллионов пользователей. Это должно повысить уровень безопасности аккаунтов и решить проблему кражи паролей.

Об этом сообщает Gizmochina.

Двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) для всех пользователей введут уже до конца этого года.

Пользователи лишатся возможности заходить в свой аккаунт с помощью одного только пароля — появится дополнительный этап проверки. Они будут получать сообщения или электронные письма с одноразовым паролем (OTP) при каждом входе в аккаунт Google, чтобы подтвердить личность.

В Google отметили, что дополнительная проверка должна повысить уровень безопасности аккаунтов и личных данных пользователей.