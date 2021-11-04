Букеровскую премию-2021 получил писатель из Южной Африки за роман об апартеиде

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The Booker Prizes

Лауреатом Букеровской премии-2021 стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гелгут.

Об этом сообщается на сайте премии.

Победу одержал роман «Обещание» (The Promise), в котором говорится о гибели семьи белых фермеров из Южной Африки, когда-то пообещавших работавшей на них всю жизнь чернокожей женщине отдать дом на их ферме. Они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слово.

Дэймон Гелгут получит приз в размере $69 тысяч.

Писатель попадал в шорт-лист трижды (в 2003 и 2010 годах), однако получил премию только сейчас.

Гелгут стал третьим южноафриканским писателем, получившим Букеровскую премию. До него лауреатами были Надин Гордимер (1974) и Джон Максвелл Кутзее (1983 и 1999).