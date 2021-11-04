Букеровскую премию-2021 получил писатель из Южной Африки за роман об апартеиде
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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The Booker Prizes
Лауреатом Букеровской премии-2021 стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гелгут.
Об этом сообщается на сайте премии.
Победу одержал роман «Обещание» (The Promise), в котором говорится о гибели семьи белых фермеров из Южной Африки, когда-то пообещавших работавшей на них всю жизнь чернокожей женщине отдать дом на их ферме. Они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слово.
Дэймон Гелгут получит приз в размере $69 тысяч.
Писатель попадал в шорт-лист трижды (в 2003 и 2010 годах), однако получил премию только сейчас.
Гелгут стал третьим южноафриканским писателем, получившим Букеровскую премию. До него лауреатами были Надин Гордимер (1974) и Джон Максвелл Кутзее (1983 и 1999).
- Букеровская премия – самая престижная литературная награда, которая вручается с 1969 года. За всю историю премии только пятеро ее лауреатов получали впоследствии Нобелевскую премию по литературе.
- В 2020 году лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом «Шегги Бейн» о росшем в бедной семье у Глазго мальчике-гее, мать которого страдала от алкоголизма. Этот роман является автобиографическим, Стюарт посвятил его своей матери, умершей от этой зависимости.