В Великобритании нашли крупнейший в истории клад времен англосаксов

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В Великобритании металлоискатели выявили самый большой в истории клад золотых монет времен англосаксов.

Об этом пишет BBC.

Находку обнаружили на территории поля в западном Норфолке. Копатели нашли четыре емкости с 131 золотой монетой. Некоторые из них были отчеканены в Византийской империи, но большинство — в королевстве Меровингов и откосятся к началу VII века.

Специалист Британского музея Гарет Уильямс заявил, чьто это «чрезвычайно важная находка», относящаяся к той же эпохе, что и захоронение корабля в корабль англосаксонского короля рубежа VI и VII веков.

">Саттон-Ху возле Вудбриджа в Саффолке, и является «крупнейшим кладом монет того периода». Помимо монет, схожих с теми, которые ранее нашли в Сатто-Ху, также были найдены штампованный золотой кулон, золотой слиток и два других золотых предмета. По мнению археологов, это наводит на мысль, что клад следует рассматривать как слиток, оцениваемый по весу, а не по номиналу.

Предыдущий самый большой клад англосаксонских монет — 101 монета — был найден в Крондалле в Хэмпшире в 1828 году.