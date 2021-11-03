В Великобритании нашли крупнейший в истории клад времен англосаксов
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
В Великобритании металлоискатели выявили самый большой в истории клад золотых монет времен англосаксов.
Об этом пишет BBC.
Находку обнаружили на территории поля в западном Норфолке. Копатели нашли четыре емкости с 131 золотой монетой. Некоторые из них были отчеканены в Византийской империи, но большинство — в королевстве Меровингов и откосятся к началу VII века.
Специалист Британского музея Гарет Уильямс заявил, чьто это «чрезвычайно важная находка», относящаяся к той же эпохе, что и захоронение корабля в корабль англосаксонского короля рубежа VI и VII веков.
">Саттон-Ху возле Вудбриджа в Саффолке, и является «крупнейшим кладом монет того периода». Помимо монет, схожих с теми, которые ранее нашли в Сатто-Ху, также были найдены штампованный золотой кулон, золотой слиток и два других золотых предмета. По мнению археологов, это наводит на мысль, что клад следует рассматривать как слиток, оцениваемый по весу, а не по номиналу.
Предыдущий самый большой клад англосаксонских монет — 101 монета — был найден в Крондалле в Хэмпшире в 1828 году.
- В Британском музее выставят древний объект, который считается самой старой звездной картой в мире.
- В Дании археолог-любитель обнаружил клад из почти одного килограмма золота, которому более 1 500 лет.