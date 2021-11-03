В Узбекистане ограничили работу Telegram, Facebook, Instagram и YouTube

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В Узбекистане государственный регулятор ограничил доступ к мессенджеру Telegram и социальным сетям Facebook, Instagram, «Одноклассники» и YouTube. В этом списке уже есть TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype, их работа ограничена.

Об этом сообщает «Газета.uz».

Такое решение регулятор «Узкомназорат» принял из-за того, что вышеперечисленные социальные сети сохраняют и обрабатывают персональные данные узбекистанцев за пределами Узбекистана.

Регулятор еще 2 июля направил указания соцсетям, затем инспекция направила предписание 2 ноября и ограничила их работу 3 ноября. От соцсетей потребовали разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана внутри страны. На фоне ограничений в стране резко возросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам.

Позже стало известно, что президент Узбекистана не согласился с ограничением работы соцсетей в стране. Его пресс-секретарь назвал действия регулятора «односторонними и непродуманными».

«Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — написал спикер президента в Telegram.

The Insider пишет, что в конце октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев подписал закон, который увеличивает штрафы за нарушение закона «О персональных данных» до $177 для физических лиц и до $1 262 для должностных лиц. Повторное нарушение закона влечет уголовное наказание до трех лет лишения свободы и штраф до $5 049 для должностных лиц. Изменения в Административный и Уголовный кодекс вступят в силу 30 января 2022 года.