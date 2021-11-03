Рада уволила еще двух министров — Олега Уруского и Андрея Тарана

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Олега Уруского уволили с должности вице-премьер-министра и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата.

Общественная экспертная организация StateWatch ранее сообщала, что Уруский увольняется из-за срыва запуска реестра оборонных закупок. На его место в правительстве рассматривают руководителя Гостаможслужбы Павла Рябикина.

Также на заседании парламента нардепы проголосовали за увольнение министра обороны Андрея Тарана, поскольку на его должность в дальнейшем назначат Алексея Резникова.

В целом парламент уволил пять министров, среди которых министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.