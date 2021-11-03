Консультант «Большого строительства» Юрий Голик: Дороги строят по инициативе президента, но за счет налогоплательщиков

Новости

Сергей Моргунов / «Бабель»

Консультант «Большого строительства» Юрий Голик в интервью «Бабелю» объяснил, почему по всей стране висят борды с текстом, что строительство дорог проходит «по инициативе Владимира Зеленского», а не за средства налогоплательщиков.

Он отметил, что долгое время сам писал в социальных сетях и отмечал, что все работы выполняются благодаря деньгам самих украинцев.

«Но стройка — это несколько составляющих: первая — налоги, вторая — рабочие, третья — менеджмент, который все отрегулирует и проконтролирует. Если эти три составляющих совпадают — получаются дороги.», — отметил Голик и добавил, что никаких бонусов менеджмент строительства не получает, есть только «законная зарплата».

Кроме того, консультант отметил, что борды, рекламирующие «Большое строительство», установлены не за деньги налогоплательщиков.

«Ни в одном бюджете ты не найдешь ни одной платежки ни на одну копейку с оплатой бордов», — убеждает Голик и добавляет, что все оплачивает подрядчик и не со счетов бюджета.

«Это желание: хотят — вешают, не хотят — не вешают. С моей точки зрения, надо, чтобы висело. Если уж цинично к этому подходить, например, в рамках «Большой реставрации» в Харькове ремонтируют театр — у многих это может ассоциироваться с мэром, с [Игорем] Тереховым, например. За это ему в электоральную копилку добавится баллов. Но ведь реставрация связана с президентом, пусть ему [баллы добавляются]. Но я согласен, что надо придумать, как все-таки увязать это с налогами. Может сделать отдельный сайт или QR-код, на который можно навести и почитать, на какие налоги это сделано и на что раньше эти налоги уходили», — резюмировал консультант «Большого строительства».

Проект «Большое строительство» — это президентская программа. Она нацелена на ремонт дорог, школ, детских садов, центров экстренной медицинской помощи и стадионов. В 2020 году отчитались о строительстве или ремонте:

101 спортивного объекта;

158 мостов;

4 056 км дорог государственного значения;

2 527 км дорог местного значения.

Кроме этого, в рамках «Большой реставрации» в следующие три года обновят около 150 объектов по всей стране. Министр культуры Александр Ткаченко объяснял, что «Большая реставрация» должна не только сохранить объекты культуры, но и сделать их самодостаточными, чтобы они могли зарабатывать больше денег.