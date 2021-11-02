В четырех регионах Украины появятся еще 18 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

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В Украине с 3 ноября на автодорогах заработают еще 18 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Так, в Херсоне появятся еще четыре прибора контроля: два на улице Нефтяников (в сторону улиц Адмирала Макарова и Ивана Богуна), на Перекопской (в сторону улицы 28-й Армии) и Бериславском шоссе (в сторону улицы Урожайной).

В Одессе обустроят девять новых камер: две на Южной дороге (чтобы контролировать Николаевскую дорогу и улицу Семена Палия), две на улице Семена Палия (в сторону улицы Академика Заболотного и Южной дороги), две на Николаевской дороге (в сторону улицы Лиманной и Южной дороги), а также по одной на проспектах Небесной Сотни (в сторону улицы Левитана), Шевченко (в сторону улицы Семинарской) и Добровольского (в сторону улицы Генерала Бочарова).

Кроме этого, три прибора установят в Хмельницком: на Винницком шоссе (в сторону улицы Молдавской), на улице Каменецкой (в сторону улицы Житецкого) и на проспекте Мира (в сторону Староконстантиновского шоссе).

Еще два прибора появятся в Запорожской области: на 526 км+613 автодороги Н-08 (в сторону Мариуполя) и на 2 км+372 автодороги Н-15 (в сторону Донецка).