Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Командующий Украинской добровольческой армией (УДА), бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Об этом сам Ярош сообщил в Facebook во вторник, 2 ноября, и опубликовал фото удостоверения советника.
Напомним, что 27 июля 2021 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности, на его место назначили командующего оперативным командованием «Север» Валерия Залужного.
- Дмитрий Ярош в конце 2015 года заявил о выходе из «Правого сектора» и инициировал создание нового общественно-политического движения «Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ). В 2014 году баллотировался в президенты Украины как самовыдвиженец, был народным депутатом VIII созыва от партии «Правый сектор». В 2019 году баллотировался в парламент IX созыва от партии ВО «Свобода», но не прошел.
- Украинская добровольческая армия (УДА) — это добровольческое военное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения «Правый сектор». УДА сформировали на базе подразделений Добровольческого украинского корпуса (ДУК), 5 и 8-го батальонов и медицинского батальона «Госпитальеры». Впоследствии соответствующие батальоны в ДУК расформировали.