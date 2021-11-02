Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ

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Командующий Украинской добровольческой армией (УДА), бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом сам Ярош сообщил в Facebook во вторник, 2 ноября, и опубликовал фото удостоверения советника.

Напомним, что 27 июля 2021 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности, на его место назначили командующего оперативным командованием «Север» Валерия Залужного.