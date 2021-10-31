Полиция выявила около 60 нарушений во время выборов в Украине. В Харькове зафиксировали возможные факты контролируемого голосования

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Правоохранители сообщили, что выявили около 60 нарушений во время голосования в разных украинских регионах. Местные выборы проходят в Харькове и других регионах, а на округах в Херсонской и Черкасской областях выбирают нардепов в Верховную Раду.

Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений полиции.

В Харькове на выборах мэра города по состоянию на 15:00 полицейские зафиксировали 32 возможных факта нарушений. Один из заявителей обнаружил в списках избирателей человека, который уже давно уехал за границу. Еще пять человек пожаловались на невозможность проголосовать на участках из-за того, что они показывают электронные документы, а им не выдают бюллетень.

Еще на одном избирательном участке в урне выявили полностью порванный бюллетень.

Также наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали возможное контролируемое голосование. На участок в общежитии Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба одновременно пришло много курсантов, которых сопровождали посторонние лица. Они фиксировали факт голосования курсантами. На другом участке наблюдатель сделал замечание человеку, который незаконно находился на участке. Он сначала отказывался покинуть участок, а потом сказал: «Еще 5 моих проголосуют, и я уйду с участка».

В Черкасской области на выборах нардепа в 197 округе по состоянию на 15:00 выявили более 20 различных нарушений. Полицейские составили протокол на мужчину, который имел на одежде признаки предвыборной агитации, что запрещено законом.

В Херсонской области на выборах нардепа в 184 округе по состоянию на 12:00 выявили 4 возможных факта нарушений. Они касаются ненадлежащего оформления участка и нарушения порядка выдачи бюллетеней.