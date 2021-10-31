На автозаправке под Харьковом спустя трое суток после взрывов продолжается пожар

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ГСЧС Украины / Facebook

В Харьковской области на автозаправке WOG вблизи поселка Рай-Еленовка, где утром 28 октября произошел взрыв, продолжают гореть остатки газового конденсата.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Жертв и пострадавших нет. Для дежурства привлекли пять человек и одну единицу техники ГСЧС.

Как сообщалось, 28 октября в 4:31 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, вблизи поселка Рай-Еленовка, на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар охватил два грузовика.

По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на АЗС произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции.