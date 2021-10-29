В США призвали страны Запада снять ограничения на поставку Украине летального оружия
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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United States Army / Wikipedia
В Пентагоне призывают своих союзников снять ограничения на поставку Украине летального оружия для защиты от российской агрессии.
Об этом заявила помощница министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Она напомнила, что США уже передали Украине и Грузии противотанковые ракетные комплексы Javelin, что послужило ярким примером военной помощи этим государствам.
«Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения — некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продажи летального вооружения», — сказала Купер.
Она подчеркнула, что США будут продолжать оказывать Украине помощь в области обороны и безопасности.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до конца 2021 года в рамках военной помощи США получит партию бронебойных систем Javelin. В то же время Кулеба не исключил, что Украина сможет выйти на договоренности относительно других видов оборонного летального и нелетального оборудования, но отказался обнародовать детали.