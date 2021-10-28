США выдали первый паспорт с гендером X бывшему военному, который родился с неоднозначными половыми признаками

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Dana Zzyym / Facebook

Соединенные Штаты выдали свой первый в истории паспорт с отметкой о поле Х бывшему служащему Военно-морских сил США 63-летнему Дани Ззим.

Эту информацию подтвердила правозащитная организация Lambda Legal, которая помогала Ззим, а детали пишет Associated Press.

Дана родился с неоднозначными половыми характеристиками. С рождения у него была анатомия, которая не классифицируется ни как мужская, ни как женская. В детстве он перенес несколько «необратимых, болезненных и ненужных с медицинской точки зрения операций», ведь родители хотели, чтобы он был похож на мальчика. Ззим понял, зачем ему в детстве делали множественные операции только после службы в ВМС США. Впервые интерсексом он себя идентифицировал уже позднее, во время учебы в Колумбийском университете.

Сейчас Дана Ззим просит использовать в свой адрес местоимения «они/им/их».

Dana Zzyym / Facebook

В 2015 году Ззим подал в суд на Государственный департамент с просьбой ввести политику, позволяющую ввести интерсекс-гендерные паспорта. Судебная волокита длилась несколько лет. В 2020 году Ззим выиграл иск к Госдепу в Апелляционном суде США. В определении суд отметил, что принуждение интерсексуалов выбирать маркер мужского или женского пола в заявлении на паспорт «вносит неточность в данные». В июне 2021 года Госдепартамент США объявил, что изменит свою политику, добавив гендерный маркер в паспорта США для небинарных и интерсексуальных людей.

Этим паспортом с гендером X Соединенные Штаты присоединяются по меньшей мере к десятку других стран, которые уже выдают их. Речь идет об Австралии, Австрии, Бангладеш, Канаде, Дании, Германии, Исландии, Индии, Мальте, Непале, Новой Зеландии и Пакистане. Большинство стран, предлагающих третий маркер в графе «пол» в паспортах, используют X — этот вариант признан Международной организацией гражданской авиации (это учреждение Организации Объединенных Наций, которое устанавливает международные стандарты проездных документов).