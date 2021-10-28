В Лаосе из грузовика с пивом изъяли рекордное для Азии количество наркотиков

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Полиция Лаоса изъяла из грузовика с пивом 55 миллионов таблеток метамфетамина и 1,5 тонны кристаллического мета. Это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо изымали в Азии.

Эту информацию 28 октября подтвердил официальный представитель ООН Джереми Дуглас, цитирует CNA.

Эта находка — рекордная для Азии. Кроме этого, это втрое большее количество таблеток метамфетамина, чем Лаос изъял за весь прошлый 2020 год. Полиция уже задержала водителя грузовика, который вез пиво Lao Brewery, а вместе с ним и наркотики. Компания Lao Brewery уже выступила с заявлением, в котором отрицала свою причастность к этому.

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В этот раз наркотики изъяли на севере страны в провинции Бокео. Она является частью так называемого Золотого треугольника — зоны контрабанды наркотиков на границах Мьянмы, Лаоса и Таиланда.

В последние годы Лаос был воротами для торговцев наркотиками, которые вывозили партии метамфетамина из проблемного штата Шан в Мьянме. В последние месяцы эта тенденция заметно усилилась из-за военного переворота в Мьянме, где власть захватила хунта.