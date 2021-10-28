Сериал «Южный парк» вернется на экраны в ноябре. Выйдет спецэпизод
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Мультсериал «Южный Парк» вернется на экраны 25 ноября вместе с выходом спецэпизода South Park: Post Covid.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter, который пообщался с создателями мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном.
Создатели сериала рассказали, что первый часовой «спешл» сначала выйдет на стриминге Paramount+. Он расскажет о том, как главные герои пытаются вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
После интервью создатели сериала представили тизер грядущего «спешла».
В планах создателей 14 «мини-фильмов». Второй выйдет в декабре 2021 года, но его детали пока не уточняются. Всего авторы планируют выпускать по два часовых спецэпизода в год.
- Сериал Стоуна и Паркера выходит на телевидении с 1997 года и до сих пор остается самым популярным телешоу канала Comedy Central. Всего вышло 23 сезона (последний закончился в декабре 2019 года), несколько спецвыпусков и полнометражный фильм. «Южный парк» высмеивает недостатки американской культуры и актуальные мировые события, а также критикует ряд убеждений и табу.
- Летом 2021 года стало известно, что «Южный парк» будет иметь продолжение до 2027 года. В планах — продолжение до 30 сезона, видеоигра и документалка.