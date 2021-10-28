Сериал «Южный парк» вернется на экраны в ноябре. Выйдет спецэпизод

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Мультсериал «Южный Парк» вернется на экраны 25 ноября вместе с выходом спецэпизода South Park: Post Covid.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, который пообщался с создателями мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном.

Создатели сериала рассказали, что первый часовой «спешл» сначала выйдет на стриминге Paramount+. Он расскажет о том, как главные герои пытаются вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

После интервью создатели сериала представили тизер грядущего «спешла».

В планах создателей 14 «мини-фильмов». Второй выйдет в декабре 2021 года, но его детали пока не уточняются. Всего авторы планируют выпускать по два часовых спецэпизода в год.