«Способна поражать Китай». Индия успешно испытала межконтинентальную ракету Agni-5 дальностью более 5 тысяч километров
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Вооруженные силы Индии впервые испытали межконтинентальную баллистическую ракету Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд. ВС Индии приняли ее на вооружение в этом году.
Об этом сообщают The Times of India и The Independent.
Испытания были успешными. Трехступенчатую ракету дальностью свыше 5 тысяч километров запустили 27 октября с островного испытательного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива. Она поразила цель с «очень высокой степенью точности». Указано, что ракета развила скорость в 24 раза выше, чем скорость звука.
В Минобороны Индии заявили, что ракета может «поражать северную часть Китая» и обеспечит надежное «сдерживание на основе принципа неприменения Китаем оружия массового поражения».
Тест ракеты провели на фоне растущей напряженности на границе с Китаем.
- Сейчас в арсенале Индии есть серия Agni, Agni-1 с дальностью 700 км, Agni-2 с дальностью 2 000 км, Agni-3 и Agni-4 с дальностью от 2 500 км до более 3 500 км. У Индии 156 ядерных боеголовок.
- У Китая, по данным Стокгольмского международного института мира, в арсенале 350 ядерных боеголовок. При этом у КНР есть ракета Dong Feng-41, которая способна поражать цели на расстоянии 15 тысяч км. Китай может уничтожить любой город Индии.