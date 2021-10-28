«Способна поражать Китай». Индия успешно испытала межконтинентальную ракету Agni-5 дальностью более 5 тысяч километров

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Вооруженные силы Индии впервые испытали межконтинентальную баллистическую ракету Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд. ВС Индии приняли ее на вооружение в этом году.

Об этом сообщают The Times of India и The Independent.

Испытания были успешными. Трехступенчатую ракету дальностью свыше 5 тысяч километров запустили 27 октября с островного испытательного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива. Она поразила цель с «очень высокой степенью точности». Указано, что ракета развила скорость в 24 раза выше, чем скорость звука.

В Минобороны Индии заявили, что ракета может «поражать северную часть Китая» и обеспечит надежное «сдерживание на основе принципа неприменения Китаем оружия массового поражения».

Тест ракеты провели на фоне растущей напряженности на границе с Китаем.