Volvo разработала погрузчик по прототипу Lego Technic. Машиной управляет искусственный интеллект

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Компания Volvo разработала погрузчик LX03, ставший реальной версией детской игрушки из серии конструкторов Lego Technic.

Об этом рассказали инженеры автомобильной компании.

Volvo уверяют, что стали первой компанией, которой удалось произвести реальную технику на основе модели Lego. Чтобы реализовать замысел, специалисты оптимизировали конструкцию машины и забрали место для водителя — техникой будет управлять искусственный интеллект.

Погрузчик способен поднять пять тонн, а объем его ковша составляет полтора кубометра. Автомобиль разгоняется до 38 километров в час и может работать от одного заряда аккумулятора до восьми часов.

Пока что LX03 существует только в виде прототипа. Компания пока не сообщает о запуске погрузчика в массовое производство.