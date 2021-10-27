Франция пригрозила ввести санкции против Великобритании из-за нарушения соглашения о рыбной ловле
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Anthony Choren / Unsplash
Франция может ввести против Великобритании санкции, если Лондон не начнет выполнять договоренности о рыболовных лицензиях, заключенных после брекзита.
Об этом во время пресс-конференции 27 октября заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал.
По его словам, санкции могут быть введены со 2 ноября.
В частности, речь идет о «систематических таможенных и санитарных проверках продуктов, выгружаемых во Франции, а также запрете разгрузки морепродуктов».
«Мы просто хотим, чтобы заключенное соглашение соблюдали. Сегодня мы видим, что почти 50% лицензий, на которые у нас есть право, нет. Это неприемлемая ситуация, и я говорю это четко, наше терпение достигает своего предела», — сказал Аттал.
Кроме того, представитель официального Парижа отметил, что также правительство разрабатывает «вторую серию мер», включающих «энергетические, связанные с электроснабжением Нормандских островов».
Заметим, что речь идет о соглашении между Лондоном и Брюсселем, заключенном после выхода Британии из ЕС. Согласно ему, европейским рыбакам разрешено работать в определенных британских водах при условии, что они ловили рыбу там раньше и могут это доказать. Однако Франция и Британия не могут прийти к соглашению о характере и объеме документов, которые должны быть предоставлены в подтверждение.
Сейчас в спорных рыболовных зонах выдали уже более 200 лицензий, однако Париж требует еще 244.
- В 2016 году в Британии состоялся референдум, на котором британцы почти поровну проголосовали относительно выхода из Европейского Союза (тогда явка составляла 72,2%, а распределение было 51,9% за брекзит и 48,2% против). Страна являлась членом ЕС с 1976 года.
- По результатам опроса, большинство британцев через пять лет после брекзита не поддерживают это решение и теперь считают выход страны из ЕС провалом.