Франция пригрозила ввести санкции против Великобритании из-за нарушения соглашения о рыбной ловле

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Anthony Choren / Unsplash

Франция может ввести против Великобритании санкции, если Лондон не начнет выполнять договоренности о рыболовных лицензиях, заключенных после брекзита.

Об этом во время пресс-конференции 27 октября заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал.

По его словам, санкции могут быть введены со 2 ноября.

В частности, речь идет о «систематических таможенных и санитарных проверках продуктов, выгружаемых во Франции, а также запрете разгрузки морепродуктов».

«Мы просто хотим, чтобы заключенное соглашение соблюдали. Сегодня мы видим, что почти 50% лицензий, на которые у нас есть право, нет. Это неприемлемая ситуация, и я говорю это четко, наше терпение достигает своего предела», — сказал Аттал.

Кроме того, представитель официального Парижа отметил, что также правительство разрабатывает «вторую серию мер», включающих «энергетические, связанные с электроснабжением Нормандских островов».

Заметим, что речь идет о соглашении между Лондоном и Брюсселем, заключенном после выхода Британии из ЕС. Согласно ему, европейским рыбакам разрешено работать в определенных британских водах при условии, что они ловили рыбу там раньше и могут это доказать. Однако Франция и Британия не могут прийти к соглашению о характере и объеме документов, которые должны быть предоставлены в подтверждение.

Сейчас в спорных рыболовных зонах выдали уже более 200 лицензий, однако Париж требует еще 244.