Армия Украины испытывает модернизированную систему залпового огня «Ольха-М». Ее ракеты «бьют» на более чем 100 км
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Одесской области, на одном из полигонов прошли госиспытания модернизированной реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью полета ракет.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
РСЗО «Ольха» от Киевского конструкторского бюро «Луч» уже принята на вооружение войск, но тестируемый образец с ракетами калибра 300 мм способен поражать цели на расстоянии более 100 километров.
О результатах стрельб и испытаний в целом не сообщается. Указано, что работу комплекса оценивают специалисты — на основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение войск.
Данная система тоже создана КБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями. Боеприпасы для РСЗО «Ольха-М» производят в Украине по замкнутому циклу.
- Систему «Ольха» приняли на вооружение в 2018 году. В апреле 2019 года начались испытания ракеты для «Ольха-М» с дальностью полета до 130 км. У системы модернизировали управление и боевую часть. В разработке уже ракета с дальностью пуска около 200 км, но КБ «ЛУЧ» планировало начать серийное производство «Ольха-М» в 2021 году.