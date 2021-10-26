Глава МИД Украины опроверг заявление Кремля о том, что США поддержали предоставление автономии ОРДЛО

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию России о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву обсуждала предоставление особого статуса временно оккупированным территориям Украины.

Об этом министр сообщил в социальных медиа.

На вопрос, правда ли, что Нуланд во время визита обсуждала особый статус ОРДЛО, Кулеба ответил, что это не так.

«Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах», — заверил министр.

Дело в том, что после визита Нуланд замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что она от имени США «поддержала автономию временно оккупированных территорий».

В то же время посольство США в Украине отметило, что дипломаты публично не разглашают содержание переговоров, и подчеркнули: «США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии».

Виктория Нуланд была в Москве 11—13 октября.