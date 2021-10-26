Солист группы «Ляпис 98» объяснил инцидент со зрителем на концерте в Полтаве

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Солист группы «Ляпис 98» Сергей Михалок рассказал свою версию инцидента во время концерта в Полтаве, когда он ударил одного из зрителей на сцене.

О деталях музыкант сообщил в своем видеообращении к фанатам.

Михалок сразу предупредил, что обращается к фанатам, а не «к широкой общественности» или правоохранителям.

«Я разговаривал с людьми из первого ряда, там [были] какие-то приятные интеллигентные люди, я иногда апеллирую с детьми, какие-то шутки. Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, явно «подлившие сливу», имитируя что они явно заскучали. Ну я думаю: Ого, я вас уже не отпущу», — сказал Михалок.

По его словам, он начал шутить с ними, и когда охрана попыталась вывести компанию из зала, попросил одного из мужчин пустить на сцену, поскольку у того была гитара. Далее Михалок говорит, что мужчина стал неадекватно вести себя, хамить и материться.

«Тихонечко его боданул, он больше даже не от удара [упал], а как-то, я не буду отмазываться — дал бычка, у нас это называется. В Украине называется «на Одессу отправил», — заявил Михалок, отметив, что не придал значения конфликту.

По его словам, после концерта он разговаривал с пострадавшим, и тот не имел к нему претензий.