Солист группы «Ляпис 98» объяснил инцидент со зрителем на концерте в Полтаве
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Солист группы «Ляпис 98» Сергей Михалок рассказал свою версию инцидента во время концерта в Полтаве, когда он ударил одного из зрителей на сцене.
О деталях музыкант сообщил в своем видеообращении к фанатам.
Михалок сразу предупредил, что обращается к фанатам, а не «к широкой общественности» или правоохранителям.
«Я разговаривал с людьми из первого ряда, там [были] какие-то приятные интеллигентные люди, я иногда апеллирую с детьми, какие-то шутки. Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, явно «подлившие сливу», имитируя что они явно заскучали. Ну я думаю: Ого, я вас уже не отпущу», — сказал Михалок.
По его словам, он начал шутить с ними, и когда охрана попыталась вывести компанию из зала, попросил одного из мужчин пустить на сцену, поскольку у того была гитара. Далее Михалок говорит, что мужчина стал неадекватно вести себя, хамить и материться.
«Тихонечко его боданул, он больше даже не от удара [упал], а как-то, я не буду отмазываться — дал бычка, у нас это называется. В Украине называется «на Одессу отправил», — заявил Михалок, отметив, что не придал значения конфликту.
По его словам, после концерта он разговаривал с пострадавшим, и тот не имел к нему претензий.
- Инцидент произошел 20 октября во время концерта в полтавском дворце досуга «Листопад». Правоохранители установили личность пострадавшего, но он отказался писать заявление на артиста. Полиция, изучив видео инцидента, возбудила дело по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство).