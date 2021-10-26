В Украине запустили реестр педофилов. Уже внесли данные 171 лица
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Caleb Woods / Unsplash
В Украине в тестовом режиме начал работать Единый реестр педофилов, которые ранее были осуждены за преступления в отношении детей.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
Реестр сейчас заполняют сотрудники Минюста вместе с органами прокуратуры и судами, изучая дела осужденных. По состоянию на 26 октября, в него внесли данные 171 лица.
Данные будут доступны всем правоохранительным органам, а новые будут вносить по решению суда. По словам Высоцкой, процедура должна предотвратить нарушение прав человека и гарантировать беспристрастность в решениях о внесении лица в реестр.
«Суть этого реестра в том, чтобы обезопасить, например, учебные или медицинские учреждения и других людей, которые работают с группами детских коллективов, от приема такого человека на работу», — заявила Высоцкая.
- 11 июля 2019 года Верховная Рада ввела химическую кастрацию за сексуальные преступления против детей. За этот законопроект проголосовали 247 депутатов. Позднее 15 правозащитных организаций Украины обратились к президенту с просьбой отменить закон. 4 сентября стало известно, что Зеленский наложил вето на закон. В начале октября Рада отклонила законопроект о химической кастрации.
- В декабре парламент разрешил создать реестр педофилов и дал к нему доступ только правоохранителям.