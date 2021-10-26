В Украине запустили реестр педофилов. Уже внесли данные 171 лица

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В Украине в тестовом режиме начал работать Единый реестр педофилов, которые ранее были осуждены за преступления в отношении детей.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Реестр сейчас заполняют сотрудники Минюста вместе с органами прокуратуры и судами, изучая дела осужденных. По состоянию на 26 октября, в него внесли данные 171 лица.

Данные будут доступны всем правоохранительным органам, а новые будут вносить по решению суда. По словам Высоцкой, процедура должна предотвратить нарушение прав человека и гарантировать беспристрастность в решениях о внесении лица в реестр.

«Суть этого реестра в том, чтобы обезопасить, например, учебные или медицинские учреждения и других людей, которые работают с группами детских коллективов, от приема такого человека на работу», — заявила Высоцкая.