Срыв визита «слуг» в США: посольство Украины заявило, что не сопровождает частные поездки чиновников

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Кузьмин Александр / УНИАН

Посольство Украины в Соединенных Штатах заявило, что частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями. Так дипучреждение прокомментировало информацию о том, что ряд нардепов «Слуги народа» не смогли попасть в США для ряда встреч из-за отзыва дипломатической ноты.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Ведомство напомнило, что «обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины». «Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами. В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины», — заявили в посольстве.

Дипломатическое представительство также отметило, что для обеспечения зарубежных визитов берет средства из бюджета, а «без официального согласования визита выделение таких средств невозможно».

Как стало известно накануне «Бабелю», Международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership пригласили делегацию депутатов из межфракционного объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» прилететь в США с визитом. Там они должны были обсудить «Северный поток — 2», зеленую энергетику и другие проблемы этого направления.

В объединение входят 25 депутатов всех фракций парламента, включая «Слугу народа». Сопредседателем межфракционного объединения является нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Чтобы вылететь в США, депутаты должны были получить дипломатическую ноту от Министерства иностранных дел, но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Причин такого решения они не объяснили. Поэтому депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины.