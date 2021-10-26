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Светлицкий Сергей / УНИАН

Из-за кризиса в переговорах с «Газпромом» Молдова впервые за 30 лет приобрела газ не у России.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Молдавская компания Energocom подписала пробный контракт с польской PGNiG на поставку газа. Поляки выиграли на открытом тендере.

«Это первая в истории Молдовы закупка газа у альтернативных источников», — отметили в правительстве Молдовы. Польская компания поставит стране 1 миллион кубометров газа.

Молдова ищет попытки импортировать газ от других поставщиков и удерживать давление в газотранспортной системе.

В стране все еще надеются заключить с «Газпромом» долгосрочный контракт, но требуют «справедливой» цены. Зампремьера Андрей Спыну заявил, что Молдова не может платить за газ большую цену, чем другие страны в регионе.