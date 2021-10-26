Молдова впервые за 30 лет приобрела газ не у России
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Светлицкий Сергей / УНИАН
Из-за кризиса в переговорах с «Газпромом» Молдова впервые за 30 лет приобрела газ не у России.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Молдавская компания Energocom подписала пробный контракт с польской PGNiG на поставку газа. Поляки выиграли на открытом тендере.
«Это первая в истории Молдовы закупка газа у альтернативных источников», — отметили в правительстве Молдовы. Польская компания поставит стране 1 миллион кубометров газа.
Молдова ищет попытки импортировать газ от других поставщиков и удерживать давление в газотранспортной системе.
В стране все еще надеются заключить с «Газпромом» долгосрочный контракт, но требуют «справедливой» цены. Зампремьера Андрей Спыну заявил, что Молдова не может платить за газ большую цену, чем другие страны в регионе.
- В начале октября «Молдовагаз» лишь на месяц продлила контракт с российским «Газпромом» на поставку газа, теперь компания вынуждена закупать газ по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, в настоящее время стране не хватает примерно 16 млн куб. метров.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей бесплатно 15 млн кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем к концу зимы.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2 000. Причина столь высокой цены — низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы.