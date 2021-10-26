Apple выпустила новую ОС для Mac — macOS 12 Monterey. Что изменится

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Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac — macOS 12 Monterey.

Теперь у FaceTime появилась поддержка пространственного звука, функция SharePlay для совместного просмотра видео и прослушивания музыки, два новых режима микрофона — изоляция голоса, где фоновые шумы приглушаются и голос звучит более четко и — широкий спектр, когда слышат окружающие звуки.

В браузере Safari появилась возможность объединять вкладки в группы. Группы вкладок синхронизируются между Mac, iPhone и iPad. А еще на Mac стали доступны Siri Shortcuts (быстрые команды) для автоматизации различных действий.

Также Safari еще надежнее защищает конфиденциальность: функция «предотвращение отслеживания» теперь не позволяет трекерам создавать профиль пользователя на основе IP‑адреса.

Функция «Универсальное управление» позволит легко переключаться между Mac и iPad, используя одну и ту же мышь и клавиатуру, без дополнительной настройки. Можно вводить текст с клавиатуры Mac на любом из устройств, а также перетаскивать контент между устройствами.

Даже можно рисовать на iPad с помощью Apple Pencil, а затем добавлять иллюстрации прямо в приложения на Mac, задействуя лучшие возможности каждого из устройств одновременно.

Функция «Онлайн-текст» использует новые возможности искусственного интеллекта для поиска информации — она распознает телефонные номера, адреса веб‑сайтов, почтовые адреса и другой текст на фото. А вот функция «Визуальный поиск» помогает находить информацию об объектах на фото.

Также у пользователей появилась функция «Фокусирование», которая позволяет фильтровать уведомления от приложений и людей в зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь. Что интересно, заданные на Mac настройки распространяются в этот момент и на другие ваши гаджеты. При этом в чатах людям будет отображаться пометка, что вас не стоит беспокоить.

ОС доступна в формате бесплатного обновления ПО на компьютерах Mac с чипом Apple и Mac на основе процессоров Intel:

iMac 2015 года и более новые;

Mac Pro 2013 года и более новые;

iMac Pro 2017 года и более новые;

Mac mini конца 2014 года и более новые;

MacBook Air начала 2015 года и более новые;

MacBook начала 2016 года и более новые;

MacBook Pro начала 2015 года и более новые.

Напомним, 14 сентября Apple провела ежегодную презентацию своих новинок. Компания представила седьмое поколение своих смарт-часов Watch, новые планшеты iPad и линейку смартфонов iPhone 13, цена которых стартует от $699.