В пяти областях Украины все университеты перешли на дистанционное обучение
- Автор:
- София Телишевская
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Honey Yanibel Minaya Cruz / Unsplash
Все университеты в пяти областях Украины с 25 октября и до 15 ноября перешли на дистанционную форму обучения из-за высокого уровня распространения коронавируса в регионах. Соответствующие рекомендации предоставило Минобразования.
Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.
Так, обучение онлайн ввели 100% университетов следующих областей:
- Запорожской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской.
В то же время очное обучение продолжается в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирской области.
Некоторые ЗВО используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области — восемь, а также по два университета в Киевской и Черниговской областях.
- Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября в эту зону перешла и Сумская область. А с 26 октября туда попадут Николаевская и Ровенская области.