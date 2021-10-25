В пяти областях Украины все университеты перешли на дистанционное обучение

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Honey Yanibel Minaya Cruz / Unsplash

Все университеты в пяти областях Украины с 25 октября и до 15 ноября перешли на дистанционную форму обучения из-за высокого уровня распространения коронавируса в регионах. Соответствующие рекомендации предоставило Минобразования.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

Так, обучение онлайн ввели 100% университетов следующих областей:

Запорожской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской.

В то же время очное обучение продолжается в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирской области.

Некоторые ЗВО используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области — восемь, а также по два университета в Киевской и Черниговской областях.