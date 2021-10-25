СНБО составил перечень Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы

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Совет национальной безопасности и обороны составил перечень украинских Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы, которые описаны в глоссарие терминов и словосочетаний по противодействию пропаганде.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что эти Telegram-каналы «напрямую связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации».

«Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом», — отметила пресс-служба.

Каналы, которые вошли в список:

Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) — проект принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины — Александру Клименко и работает с 2017 года;

(53 тысячи подписчиков) — проект принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины — Александру Клименко и работает с 2017 года; Vesti (20 тысяч подписчиков) — канал принадлежит медиахолдингу «Мультимедиа-инвест групп». Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко — Ольга Семченко.

В СНБО отмечают, что «личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений».

«Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей», — отметил Совет.

«Шептун» (57 тысяч подписчиков) — анонимный канал, который публикует так называемые инсайды и активно цитирует прокремлевских пропагандистов.

(57 тысяч подписчиков) — анонимный канал, который публикует так называемые инсайды и активно цитирует прокремлевских пропагандистов. First (447 тысяч подписчиков) — канал пишет о политике в Украине. Анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого РФ.

Эти два канала администрирует один человек, который, по данным СБУ, принимает заказы на публикации материалов политического характера и осуществляет менеджмент. Правоохранители установили личность администратора и объявили его в розыск.

Этот же человек администрирует Telegram-каналы «Легитимный», «Резидент», «ЗеРада» и Новоstnoy (3 800 подписчиков) — это канал-прокладка, он используется для распространения публикаций прокремлевских каналов.

Также в СНБО назвали аккаунты персональных блогов, продвигающих пророссийские нарративы — Юрий Ткачев, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

Напомним, 20 октября СНБО опубликовал глоссарий, который рекомендуют использовать в темах российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.