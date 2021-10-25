СНБО составил перечень Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Videvo
Совет национальной безопасности и обороны составил перечень украинских Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы, которые описаны в глоссарие терминов и словосочетаний по противодействию пропаганде.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что эти Telegram-каналы «напрямую связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации».
«Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом», — отметила пресс-служба.
Каналы, которые вошли в список:
- Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) — проект принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины — Александру Клименко и работает с 2017 года;
- Vesti (20 тысяч подписчиков) — канал принадлежит медиахолдингу «Мультимедиа-инвест групп». Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко — Ольга Семченко.
В СНБО отмечают, что «личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений».
«Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей», — отметил Совет.
- «Шептун» (57 тысяч подписчиков) — анонимный канал, который публикует так называемые инсайды и активно цитирует прокремлевских пропагандистов.
- First (447 тысяч подписчиков) — канал пишет о политике в Украине. Анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого РФ.
Эти два канала администрирует один человек, который, по данным СБУ, принимает заказы на публикации материалов политического характера и осуществляет менеджмент. Правоохранители установили личность администратора и объявили его в розыск.
Этот же человек администрирует Telegram-каналы «Легитимный», «Резидент», «ЗеРада» и Новоstnoy (3 800 подписчиков) — это канал-прокладка, он используется для распространения публикаций прокремлевских каналов.
Также в СНБО назвали аккаунты персональных блогов, продвигающих пророссийские нарративы — Юрий Ткачев, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.
Напомним, 20 октября СНБО опубликовал глоссарий, который рекомендуют использовать в темах российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.