Суд Германии дал 10 лет исламистке за смерть 5-летней «рабыни»

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Баварский суд приговорил к 10 годам тюремного заключения гражданку Германии Дженнифер В. за то, что она позволила умереть 5-летней езидской «рабыне» от жажды.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Женщина была сторонницей «Исламского государства» и в 2015 году с мужем-боевиком жила в иракском Мосуле. Там пара «купила» езидскую женщину и девочку, которых держали в качестве рабов.

«После того, как девочка заболела и намочила матрас, муж обвиняемой в качестве наказания привязал ее на улице цепью и позволил ребенку умереть мучительной смертью от жажды на сильной жаре. Обвиняемая позволила мужу это и ничего не сделала для спасения ребенка», — заявили прокуроры во время суда.

Мать девочки рассказала, что ее заставляли смотреть на мучительную смерть ребенка.

Установлено, что обвиняемая служила боевикам ИГ как член «полиции нравственности», патрулируя парки в Фаллудже и Мосуле. С оружием в руках и поясом смертника она выискивала женщин, которые могли нарушать законы боевиков. Схватили Дженнифер В. в посольстве Германии в Анкаре в 2016 году, когда она пыталась обновить документы.

Ее мужа задержали в мае 2019 года в Греции. В ноябре этого года ему вынесут приговор во Франкфурте.