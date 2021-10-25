На базе роты полиции «Кривбасс» нашли крупный арсенал оружия. ГБР считает, что его хотели продать

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Следователи Государственного бюро расследований нашли на территории роты патрульной полиции особого назначения «Кривбасс» крупный арсенал оружия, которое не стоит на учете.

Как сообщает пресс-служба ГБР, оружие было предназначено для продажи.

Арсенал нашли на базе в селе Тоненькое в Донецкой области. В схроне хранились 89 гранатометов различной модификации, 178 реактивных противотанковых гранат, 336 ручных гранат, 329 запалов, 56 тысяч патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин и дымовые шашки.

По данным ГБР, оружие и боеприпасы планировали вывезти в другую область для перепродажи.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК). ГБР проведет ряд экспертиз, чтобы установить происхождение оружия.